Несколько трасс перекроют в Алтайском крае из-за движения колонн военных

Водителей призывают выбрать альтернативные пути объезда Фото: Анна СЕМИНА

В ближайшие два дня, 18 и 19 февраля, в Алтайском крае планируют перекрытие некоторых участков трасс из-за прохождения колонн военных.

По информации краевой ГИБДД, в четверг, 18 февраля, с 17.45 до 20.45 будет закрыт проезд любых видов транспорта на автодороге «Рассказиха - Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Лесной – Баюновские Ключи».

19 февраля запланированы два периода перекрытия трасс:

с 15.00 до 18.00 - автодорога «Сибирский – Р-256 «Чуйский тракт» – подъезд к селу Косиха – Косиха»,

с 22.00 до 1.00 (20 февраля) – автодорога «Косиха-Плотниково – Косиха – подъезд к селу Косиха - Косиха».

По возможности, автомобилистам следует выбирать альтернативные пути объезда, рассчитать время в пути или вовсе отказаться от поездки.

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