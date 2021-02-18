Легковушка, грузовик и автобус столкнулись под Барнаулом

Пострадавшая пассажирка госпитализирована Фото: Олег УКЛАДОВ

В Первомайском районе Алтайского края в четверг, 18 февраля, произошло ДТП с участием отечественной легковушки, грузовика и автобуса.

По данным ГИБДД, авария произошла в 13.45 на четвертом километре автодороги «Мостовой переход через р.Обь в г. Барнауле». Согласно предварительной информации, 38-летний водитель «Нивы» ехавший из Барнаула в сторону Новосибирска не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком Isuzu, двигавшимся в попутном направлении, далее произошло столкновение с автобусом ПАЗ.

- В момент ДТП в салоне автобуса находились девять пассажиров. Они не пострадали, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

В результате ДТП травмы получила пассажирка «Нивы» - 40-летняя женщина. Она была госпитализирована.

По факту аварии ведется разбирательство.

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