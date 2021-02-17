В ГИБДД обратились к водителям Барнаула из-за непогоды

В крае ожидаются метели. Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция Барнаула призвала водителей быть более внимательными, осторожными и строго соблюдать правила ПДД. На дорогах возможны аварии из-за неблагоприятных погодных условий. В ближайшее время ожидается усиление ветра, похолодание и мокрый снег.

– Помните главное правило: водитель должен быть предсказуем и заметен на дороге! И самое главное, обращайте внимание на пешеходов. По статистике именно в такую погоду возрастает количество ДТП с их участием, – предупреждают в Госавтоинспекции.

Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, следить за скоростью, тормозить перед остановками и пешеходными переходами. Начинающим автолюбителям лучше оставить машину дома. Пешеходам советуют в вечернее и ночное время использовать светоотражающие е элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными в свете фар автомобилей.