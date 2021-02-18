Россети Сибирь помогли барнаульскому школьнику подготовиться к научной работе

Мальчика и его маму пригласили на экскурсию на подстанцию «Ползуново» Фото: предоставлено пресс-службой

Родители Ярослава Маркина – ученика одного из барнаульских лицеев обратились в Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» с необычной просьбой. Дело в том, что третьеклассник интересуется энергетикой и готовит исследовательскую работу на эту тему. У него было большое желание побывать на энергообъете и поговорить с настоящими энергетиками.

В компании в просьбе не отказали. Мальчика и его маму пригласили на экскурсию на подстанцию «Ползуново». Перед началом для гостей провели обязательный инструктаж по технике безопасности.

Юному энергетику рассказали о том, что такое электричество, откуда оно берется, как транспортируется по линиям электропередачи, понижается с помощью трансформаторов, распределяется на потребителей. Разрешили примерить защитные средства для персонала и обязательно познакомили с правилами электробезопасности.

– Когда дети интересуются отраслью – это всегда радостно, – делится мнением главный инженер Пригородного РЭС Алтайэнерго Николай Андреев. – Может быть, после такой экскурсии Ярослав захочет связать свою жизнь с энергетикой. Конечно, он еще очень мал, но как знать. Мы всегда открыты для общения с подрастающим поколением, потому что – это наше будущее.

В Алтайэнерго желают Ярославу успешной защиты научной работы!