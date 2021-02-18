Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 февраля 2021 года составило 42 104

Уже больше 42 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 февраля 2021 года увеличилось еще на 155 новых случаев и составило 42 104.

По данным оперативного штаба, новые случаи были подтверждены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 43, Бийск – 12, Рубцовск – 9, Яровое, Кулундинский район – по 5 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Кытмановский район, Поспелихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Ребрихинский, Солтонский, Целинный районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Ключевской, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский район, Тальменский, Третьяковский, Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Баевский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Вместе с тем, за минувшие сутки выздоровели еще 152 пациента. Таким образом, общее число вылечившихся на сегодня составляет 37 685 человек. А вот скончались за последний день 13 больных (2212).

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