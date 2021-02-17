Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 февраля 2021: побочных реакций от вакцины не зарегистрировано

В крае продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 159 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 41949 человек. Из больниц выписалось 163 пациента, умерло 12 человек, все скончались именно от COVID-19.

За все время пандемии умерло 2199 человек, все взрослые. 1398 человек скончались от коронавируса, иные причины смерти установлены в 801 случае.

Сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1527 человек. Также там лечатся 629 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На данный момент в крае насчитывается 373 тяжелобольных пациентов, из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 779 коек.

Тем временем в крае продолжается вакцинация от коронавируса. По последним данным, в регионе прививается 32 612 человек, в том числе 22 643 человека получили первую прививку, 9 969 человек полностью привиты (получили две прививки).

- На сегодня в крае у нас не зарегистрировано никаких осложнений, никаких поствакцинальных реакций, никаких исходов, которые повлияли бы на состояние здоровья с ухудшением, – у нас такой информации нет. Самое тяжелое осложнение – это анафилактический шок - это серьезная аллергическая реакция. Те люди, которых мы прививаем сегодня, совершенно спокойно переносят эти прививки, - рассказала главный внештатный врач-эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Всего в Алтайский край поставили 52 342 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавируса.

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