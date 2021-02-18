В Барнауле выставили на продажу торговый центр «Империя»

Объявление о продаже (фото: скриншот сайта barnaul.cian.ru)

В Барнауле появилось еще одно предложение о продаже торгового центра. В этот раз речь идет о комплексе «Империя» на проспекте Ленина, 124.

Ранее этот торговый центр также носил название «Космос». Как сообщает ИА «Толк», объявление появилось на сайте «Циан». Стоимость объекта оценена на 200 миллионов рублей.

- Сейчас все коммерческие площади в торговом центре заняты. Якорный арендатор там лишь один - торговая сеть "Магнит", остальные сданы по договору с пролонгацией, - пишет источник.

Здание имеет четыре этажа и цоколь. Есть три лифта, а также четыре лестницы. Парковка может вместить до 50 машин. Земля (2627 квадратных метров) находится в собственности. Причем, судя по данным официальных источников, он в собственности у трех лиц: двое стали владельцами в 2006 году и один – в 2010.

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