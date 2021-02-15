Известный предприниматель продает кинотеатр и историческую гостиницу в Барнауле

За объекты бизнесмен планирует получить почти 200 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский предприниматель Борис Князев продает два крупных исторических объекта – торговый дом и гостиницу «Лалетин» на улице Мало-Тобольской и здание, где ранее располагался кинотеатр Россия». За объекты бизнесмен планирует получить почти 200 млн рублей.

Как сообщает «ТОЛК», торговый дом и гостиница размещены в двух зданиях и действуют в настоящее время. Комплекс стоит 86 млн рублей. Как считают продавцы, здания выгодны тем, что находятся в историческом центре.

- Здание на ул. Мало-Тобольской, 34 – памятник архитектуры регионального значения. Его построили в 1907 году (по другой. информации – в 1924-м) мещанин и предприниматель, владелец кожевенного завода Дмитрий Ильич Лалетин. В 1920-е годы здание национализировали. В 1998 году оно сильно пострадало от пожара, позже его отреставрировали, - пишет издание.

Второй объект – ТД «Россия» - построен в конце 1950-ых годов. Ранее там был кинотеатр, а сейчас размещаются офисы и магазины. Здание оценили в 99 млн рублей.