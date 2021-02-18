Руководитель ЗАО «Эвалар» Лариса Прокопьева награждена Почетной грамотой ТПП РФ

Торжественное награждение (фото: Светлана Химочка)

16 февраля в г. Бийске президент Алтайской ТПП Борис Чесноков вручил основательнице и руководителю ЗАО «Эвалар» Ларисе Прокопьевой Почетную грамоту ТПП РФ за значительный вклад в формирование современной промышленной инфраструктуры в Алтайском крае, создание крупнейшего в Российской Федерации фармацевтического производства биологически активных добавок, многолетнее плодотворное сотрудничество с Алтайской ТПП.

В ассортиментном портфеле «Эвалар» - более 300 наименований лекарственных препаратов и биологически активных добавок различных форм выпуска. Это первая в России фармкомпания, реализовавшая принцип полного цикла производства - от выращивания растительного сырья до упаковки готовой продукции. Сегодня компания экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран мира. В прошлом году предприятие запустило второй производственный комплекс в Алтайском крае, где локализовала производство лекарственных средств, увеличив собственные производственные мощности в полтора раза – до 5 млн таблеток и капсул в год.

- Совершенствуя свое предприятие, вы способствуете социально-экономическому развитию нашего региона. Благодаря такой активной работе бренд «Эвалар» узнаваем по всей России и за рубежом, - подчеркнул заслуги компании Борис Чесноков.

Крупнейший производитель биологически активных добавок является членом Алтайской ТПП с 2000 года и строит деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, полностью разделяет и следует в своей работе корпоративным принципам Алтайской ТПП: открытость, доверие, порядочность, профессионализм, обязательность.

В следующем году «Эвалар» отметит 30-летний юбилей.