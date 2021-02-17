Глава алтайского МЧС прокомментировал гибель пожарных при столкновении с поездом

Столкновение пожарной машины и поезда на Алтае.

Начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров прокомментировал резонансное ДТП, в котором погибли пожарные. Напомним, авария произошла 24 июля 2020 года. Поезд столкнулся с пожарной машиной на железнодорожном переезде 183 км перегона Озерки – Цаплино. Автомобиль двигался со стороны села Тальменка в направлении села Озерки. В результате случившегося два человека, еще двое пострадали.

– Это было резонансное происшествие. Это трагедия не только для родственников, но и для всей системы. Наши пожарные выполняли свой долг и спешили на пожар, – прокомментировал ДТП Александр Макаров во время пресс-конференции 17 февраля.

От подробных комментариев глава МЧС отказался, сказав, что расследование происшествия продолжается, и обстоятельства произошедшего установят компетентные органы. Напомним, после смертельного ДТП в Алтайский край прилетали проверяющие из Москвы, однако о причинах инцидента до сих пор не сообщалось.