Отказали тормоза: подробности гибели сотрудников МЧС при столкновении с поездом

- Это было будто какой-то взрыв, я подумала, что что-то в самом поезде произошло, - рассказывает сотрудница железной дороги.

Момент столкновения поезда и пожарного автомобиля в Тальменском районе (Инцидент Барнаул).

Запись момента ДТП опубликована в группе "Инцидент Барнаул": переезд давно закрыт, работает звуковая сигнализация, но тут в кадре появляется пожарная машина, переезжает через поднятый ограничитель и врезается в движущийся состав.

Расчет из четырех человек спешил на пожар, возможно, хотели объехать очередь перед переездом и не справились с управлением, но, вероятнее всего, что-то произошло с тормозами. Техническое состояние оценят эксперты. К слову сказать, сегодня утром в регион прилетели проверяющие из Москвы от МЧС.

Столкновение пожарной машины и поезда на Алтае.

ЧП произошло 24 июля на железнодорожном переезде 183 км перегона Озерки – Цаплино. В результате два человек скончались – один на месте. На одном из видео медики оказывают помощь. Кто-то надрывно кричит, чтобы принесли старую простынь, «накрыть мальчишку». Второй парень умер в реанимации. Еще двое находятся в тяжелом состоянии, это "КП-Барнаул" сообщил знакомый с ситуацией источник.

Столкновение пожарной машины и поезда на Алтае.

Сейчас делом занимается региональное управление МВД. Известно, что водитель был вольнонаемным. Будет ли возбуждено уголовное дело, пока не сообщается. Не исключено, что случившееся квалифицируют по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).