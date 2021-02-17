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Мэрия Бийска формирует резерв чиновников на случай кадрового голода

Опубликовано сразу несколько вакансий
Татьяна Гейнрих
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На сайте администрации Бийска опубликовали сразу несколько вакансий.

На сайте администрации Бийска опубликовали сразу несколько вакансий.

Фото: пресс-службы администрации Бийска

На сайте администрации Бийска опубликовали сразу несколько вакансий. Мэрия ищет людей на должность заместителя главы управления ЖКХ и начальников отделов ведомства. Как пишет «Бийский рабочий» горадминистрация формирует кадровый резерв.

Это объявление должно заинтересовать тех, кто потенциально хотел бы поработать в мэрии. Если на работу в Управление ЖКХ в ближайшее время потребуются специалисты, то выбирать их будут из этого списка желающих.

Претенденты на работу могут подать документы до 15 марта 2021 года. Обязательно наличие гражданства РФ, высшего образования и стажа работы. Подробнее о предъявляемых требованиях можно узнать на сайте администрации Бийска.

Напомним, что в декабре 2020 года пост начальника управления покинула Ксении Потехина. За месяц там сменилось сразу несколько руководителей.