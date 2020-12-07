Начальник управления ЖКХ Бийска без претензий покинула пост

Бийск Фото: Олег УКЛАДОВ

Начальник управления ЖКХ Бийска Ксения Потехина покинула пост. В пресс-центре администрации города сообщили, что руководство подписало заявление об увольнении и претензий к ее работе не имеет.

- Новость об уходе чиновницы несколько дней стояла под знаком вопроса, - пишет "Бийский рабочий". - Информация появилась вечером 4 декабря, но оперативно подтвердить ее не удалось. И даже утром в понедельник в администрации города не могли дать комментарий, хотя сама Потехина не скрывала, что в мэрии больше не работает

По информации издания, это могло быть связано с тем, что Потехину до последнего уговаривали остаться.

Исполняющим обязанности назначен Алексей Борин, который ранее был замначальника управления.

Кстати, на сайте администрации руководителем управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства все еще значится Ксения Потехина.