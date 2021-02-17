Россельхозбанк представил новую коллекцию памятных монет к праздникам

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» к традиционным праздникам 23 февраля и 8 марта предлагает своим клиентам приобрести серию памятных монет в оригинальном футляре. Монеты изготовлены из серебра 999 и 925 проб, высшего качества чеканки.

За прошлый год Алтайским филиалом продано порядка 3 тысяч монет, чуть более четверти из них памятные, остальные – инвестиционные. Подобная пропорция сохраняется и в этом году.

В предпраздничные дни в отделениях Алтайского филиала банка можно приобрести монеты разных стран, посвященные защитникам Отечества, оружию, великим историческим битвам, а также различным видам войск. В коллекции есть монеты с изображением танка Т-34, легендарной «Катюши», героического «У-2», боевого советского мореходного торпедного катера Д-3 и многие другие.

Кроме этого, можно выбрать различные памятные монеты, посвященные Международному женскому дню. В продаже монеты номиналом 500 франков с изображением алых парусов, а также номинированные в долларах монеты в виде сердца, на которых изображен силуэт влюбленных и выгравирована надпись: «Love is forever» («Любовь навсегда» -Токелау), монеты с надписью: «Твой навсегда» (Токелау) с амурами. Серебряные кулоны из серии «Маленькие сокровища» - Божья коровка, Клевер, Сердце также являются красивым подарком любимым женщинам.

«Серия памятных монет может стать хорошим подарком для близких или друзей к Дню защитника Отечества, 8 марта и различным православным праздникам. Среди клиентов филиала пользуются популярностью монеты с изображением знаков Зодиака. Монеты из драгоценных металлов являются надежным инвестиционным инструментом, чья стоимость со временем только возрастает. Большинство монет выпускаются ограниченными сериями, и они могут положить начало собственной коллекции, которую можно собирать и передавать из поколения в поколение», - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Памятные монеты, реализуемые банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована в бархатный футляр, что делает изделие желанным подарком к любому празднику.

Приобрести монеты можно в офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай. Оформить on-line заявку из представленного списка монет, посмотреть каталог монет региона, познакомиться с котировками и местами продаж можно на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.

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