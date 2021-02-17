В Барнауле массово крадут крышки люков

С начала февраля было зафиксировано уже 12 случаев пропажи крышек люков тепловых камер. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле участились случаи хищения крышек люков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С начала февраля было зафиксировано уже 12 случаев пропажи крышек люков тепловых камер. Похитители орудуют в разных районах города, в том числе на проспектах Ленина и Строителей, Павловском тракте, улицах Георгиева и Петра Сухова.

Всего с начала года в Барнаульский водоканал поступило 17 сообщений об открытых колодцах. Сотрудники предприятия регулярно обследуют все городские водопроводные и канализационные колодцы.

– Если вы вдруг обнаружили открытый люк или факт сдачи в пункты приема металлолома, то сообщите, пожалуйста, об этом по телефону 50-01-01, – призывают в мэрии.

Напомним, осенью 2020 года в Барнауле в канализационный люк во время прогулки упала двухлетняя девочка. От удара у нее сломалась височная кость.