В правительстве Алтайского края ответили на просьбу ослабить ковидные ограничения

Антиковидные ограничения вводятся и снимаются указом губернатора. Фото: Олег УКЛАДОВ

В правительстве Алтайского края прокомментировали просьбу ослабить некоторые ковидные ограничения. Напомним, ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов обратился к главе региона Виктору Томенко с инициативой смягчить ограничения для сферы досуга. Бизнес-омбудсмен предложил снять запрет на работу предприятиям этой сферы с 23 часов.

– Действительно, антиковидные ограничения вводятся и снимаются указом губернатора. При этом учитывается эпидемиологическая обстановка в регионе и позиция регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений находится в проработке, – заявил Дмитрий Негреев, пресс-секретарь губернатора Алтайского края.

Отметим, что сейчас в крае с каждым днем выявляют все меньше случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших ковидом в Алтайском крае с начала пандемии составляет свыше 41 тысячи случаев инфицирования.