Бизнес-омбудсмен Алтайского края просит губернатора Томенко ослабить ковидные ограничения

Алтайский бизнес-омбудсмен сообщил, что часто получает обращения от предпринимателей Фото: Олег УКЛАДОВ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов обратился к главе региона Виктору Томенко с инициативой смягчить ограничения для сферы досуга. Он предложил снять запрет на работу предприятиям этой сферы с 23 часов.

Алтайский бизнес-омбудсмен сообщил, что часто получает обращения от предпринимателей. Они сообщают, что вторая волна короновируса оказалась для бизнеса еще сложнее, чем первая. По словам предпринимателей, выручки предприятий упали в два, а то и в три раза. С ведением ограничительных мероприятий в декабре-январе на работу ресторанов, кафе, баров и клубов до 23 часов ситуация в данной сфере существенно осложнилась.

– В настоящее время в крае уже наблюдается снижение уровня заболеваемости. Число зараженных сегодня гораздо меньше, чем на день введения соответствующий ограничений. На предприятиях региона соблюдаются все установленные санитарные требования, в том числе обеспечивается социальная дистанция между посетителями. Считаю, что в сложившихся условиях при соблюдении всех необходимых мер, вышеуказанное ограничение по временному диапазону уже не актуальным, – сказал Андрей Осипов.

Он также добавил, что что льготы для бизнеса перестали действовать в конце октября.

Напомним, по последним данным, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии составляет 41790 случаев инфицирования, в том числе 2807 детей до 17 лет включительно. Выздоровевших – 37370, а умерших с COVID-19 – 2187.

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