В Барнауле бывшего полицейского обвиняют в коррупции и продаже конфискованного алкоголя

В ходе предварительного следствия мужчина не признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле бывший начальник отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Алтайскому краю» предстанет перед судом по обвинению в совершении нескольких коррупционных преступлений. Об этом сообщает краевой Следком.

По данным следствия, полицейский с 2016 по декабрь 2019 года, действуя в составе группы лиц из числа близких родственников, без лицензии хранил и продавал немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, табачные изделия, в том числе ранее изъятую полицейскими и находящуюся на хранении в отделе УМВД по городу Барнаулу.

– Обвиняемые совершили в крупном размере хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, и табачных изделий общей стоимостью более 130 тысяч рублей, – отмечают в ведомстве.

Кроме того, используя свое должностное положение в период 2019-2020 года, полицейский дал указание подчиненным сотрудникам составить и подписать акты выполненных работ, внеся в них заведомо ложные сведения о применении различного оборудования и производства его ремонта. Всего он похитил более 220 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

– Также, в 2017 -2019 годах при непосредственном участии обвиняемого заключены 15 контрактов с различными организациями на ремонт средств связи для органов полиции региона. При этом за взятку в размере более 1 миллиона 350 тысяч бывшим полицейским в конкурсные заявки включены дополнительные сведения, позволившие победить конкретному поставщику, – добавили в краевом Следкоме.

В ходе предварительного следствия мужчина не признал свою вину. На его имущество наложили арест на сумму более 11 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.

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