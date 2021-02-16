Мстительный житель Алтайского края поджег чужую баню

Баня Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге бани. Сельчанин уже признал свою вину, пишет краевое управление МВД.

Полицейские установили, что ночью мужчина, взяв канистру с бензином, подошел к бане и поджег ее. Сельчане признался, что недавно поссорился с хозяйкой дома и решил таким образом ей отомстить. К счастью, один из соседей увидел разгорающийся пожар и сообщил об этом, пламя успели вовремя потушить.

Полицейские проводят проверку и устанавливают сумму причиненного ущерба.

– После этого по данному факту будет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, – добавили в ведомстве.

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