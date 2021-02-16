После аварии на ТЭЦ Ярового алтайских чиновников проверяют на халатность

Причиной проверки стала очередная авария Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту халатности должностных лиц при эксплуатации ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края, сообщает краевой Следком.

Причиной проверки стала очередная авария, случившаяся 11 февраля. ЧП привело к временной остановке работы двух паровых котлов ТЭЦ и нарушению температурного режима в квартирах, домах и социальных объектах муниципального образования. В краевом следкоме напоминают, что такие аварии происходят регулярно с 2018 года.

– Вместе с тем, несмотря на проблемы с подачей тепла, должностные лица органов исполнительной власти Алтайского края не предпринимают действенных мер к устранению причин и условий возникновения аварий. За период с 2018 года на их ликвидацию по данным следствия чиновниками из бюджета выделено около 125 миллионов рублей, однако проблема до сих пор не решена, несмотря на периодическое введение режима чрезвычайной ситуации в городе, – подчеркнули в ведомстве.

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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