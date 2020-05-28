28 Май 2020 2020-05-28T13:19:28+03:00

Другой пострадавший находится в тяжелом состоянии

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Следователи задержали подозреваемого в поджоге здания в Барнауле. При пожаре один человек погиб, другой находится в тяжелом состоянии, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Вечером 27 мая в Барнауле на улице Пролетарской произошло возгорание нежилого строения. После тушения пожара обнаружили тело 38-летнего мужчины без признаков жизни, второй 32-летний пострадавший, находящийся в помещении, госпитализирован в тяжелом состоянии.

- При первоначальном осмотре места происшествия следователи и следователи-криминалисты обнаружили следы, указывающие на умышленный поджог помещения. По горячим следам задержан подозреваемый в совершении преступления, - отмечают в ведомстве.

Подозреваемый - ранее судимый 55-летний мужчина. Во время допроса он пояснил, что пострадавшие - его знакомые. В здании мужчины выпивали, произошел конфликт. Злоумышленник вышел из помещения под предлогом покупки алкоголя, а затем поджег входную дверь.

В Барнауле мужчина устроил поджог, один человек погиб.

- Поджег, бумаги побольше. Смотрю - загорается, ну и все, - сказал подозреваемый

Потерпевшие не смогли выбраться, потому что на окнах здания были решетки.

Подозреваемого задержали. Готовится ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU