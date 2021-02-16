В Барнауле на 10 суток закрыли службу доставки еды

Пицца Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Барнауле на 10 суток приостановили деятельность предприятия общественного питания «ПиццБург». Об этом сказано на сайте управления судебных приставов Алтайского края.

Во время проверки соблюдения санитарных мер выявили нарушения требований пункта 4.4 Санитарных правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Речь идет о том, что сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты при обслуживании посетителей, в зале на полу отсуствовала разметка о соблюдении социальной дистанции. Кроме того, не позаботились о дезинфекции во всех рабочих помещениях

Судебный пристав-исполнитель вручил постановление о возбуждении исполнительного производства о приостановлении деятельности на 10 суток.

– В том числе, индивидуальному предпринимателю вручено предупреждение об административной ответственности по ст. 17.14 (Нарушение законодательства об исполнительном производстве), – резюмировали в ведомстве.

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