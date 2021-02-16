Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 16 февраля 2021 года составило 2187

За стуки умерли 15 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 16 февраля скончались 2187 человек с коронавирусом, в том числе 1386 случаев от COVID-19, 801 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 15 человек с коронаврусом: 11 из них от COVID-19, четыре – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 41790, в том числе 2807 детей.

Из общего числа заболевших 431 случай – завозной, в том числе 177 – из-за рубежа; 24792 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 41 790 заболевших: 11138 – у больных внебольничной пневмонией, 23205 – у заболевших ОРВИ, в 7447 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем, их уже 37370 человек.

Всего в крае на новую COVID-19 обследовали свыше 1,1 млн человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 199,67 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 2700 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 2876 за минувшие сутки.

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