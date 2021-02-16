Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 февраля 2021 года составило 41790

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 февраля 2021 года выросло на 162 человека и составило 41790 случая инфицирования, в том числе 2807 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1556 человек. Кроме того, 630 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 373, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 99. Минздрав края развернул 2935 коек, к кислороду подключены 1942, с ИВЛ – 324.

– 26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 44, Бийск – 13, Рубцовск – 12, Заринск, Павловский район – пять, Алейск, Кытмановский, Поспелихинский, Целинный районы – по четыре заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Яровое, Кулундинский, Тальменский, Третьяковский районы – по три заболевших, Алейский, Бийский, Благовещенский, Зональный, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский районы – по два заболевших, Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

При этом число выздоровевших в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 169 человек. Всего вылечившихся – 37370.

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