В Алтайском крае шестерых мужчин обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Уголовные дела направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае шестерых мужчин в возрасте от 32 до 62 лет обвиняют в сексуальном насилии над маленькими мальчиками. Правоохранители завершили расследование этих уголовных дел, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, с 2013 по 2020 год на территории Барнаула местный житель знакомился с маленькими мальчиками. Он входил в доверие к детям, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Мальчики находились в сложной жизненной ситуации, барнаулец пользовался этим и с помощью уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям. Они также совершали в отношении детей противоправные деяния. Всего от преступных действий пострадали шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет.

– В ходе предварительного следствия, признав вину, мужчина заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, – сообщили в ведомстве.

Уголовные дела направили в суд.

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