Пьяный барнаулец изнасиловал 67-летнюю женщину

Суд признал мужчину виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

28-летнего жителя Барнаула осудили за незаконное проникновении в жилище и половое преступление в отношении пожилой женщины. Об этом сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, вечером в июне 2020 года пьяный мужчина проник в дом одного из садовых обществ в Барнауле, где проживала пенсионерка. На предложение вступить с ним в интимные отношения, 67-летняя женщина ответила отказом. После этого мужчина, преодолевая сопротивление, изнасиловал ее.

Суд, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы.

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