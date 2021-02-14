Ровно год назад Вячеслав Франк стал мэром Барнаула

Вячеслав Франк Фото: Олег УКЛАДОВ

Ровно год назад 14 февраля депутаты гордумы избрали главой Барнаула Вячеслава Франка. А до этого, с января 2017 года, он замещал должность первого замглавы администрации города, руководителя аппарата.

Как сообщается на сайте краевого правительства, в органах местного самоуправления Барнаула Франк работает с 2007 года. Был и заместителем главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям, и замглавы по муниципальному имуществу и заказу.

За трудовую деятельность был награжден различными наградами, в том числе почетными грамотами администрации города, администрации Алтайского края, почетным знаком «С благодарностью, Барнаул».

Популярность по всей стране обрел после курьезного видео - когда на одном из совещаний вместо очков на глаза надел маску.

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