В Подсосново Алтайского края за два месяца к интернету подключилась половина села

Предоставлено компанией "Ростелеком"

Село Подсосново Немецкого национального района стало лидером среди населенных пунктов Алтайского края по числу подключенных к интернету абонентов на базе построенной в 2020 году волоконно-оптической сети «Ростелекома».

«Активность жителей была такой высокой, что за два месяца, декабрь и январь, мы подключили к услугам половину домохозяйств. Большую часть абонентов перевели с технологии xDSL, которую предоставляли по медным линиям связи, на оптическую технологию PON со скоростью до 100 Мбит/с. Жители массово подключались и тестировали новые услуги — цифровой видеосервис Wink и домашнее видеонаблюдение», — сообщил начальник центра технической эксплуатации телекоммуникаций Славгорода Алтайского филиала «Ростелекома» Иван Скворцов.

«Ростелеком» завершил строительство оптики в Подсосново в декабре прошлого года. За время работ оператор протянул по опорам населенного пункта 15 км волоконно-оптического кабеля. В итоге компания обеспечила доступом к скоростному интернету и цифровым услугам все 700 домохозяйств с численностью больше двух тысяч жителей.

«Цифровое телевидение в селе и раньше было, но по старой технологии скорость была маленькой, и картинка то "рассыпалась", то "замерзала". Сейчас скорость интернета высокая, Wink показывает отлично. На фасаде дома мы установили еще и видеонаблюдение, внешнюю камеру, обзор с которой настраивается через мобильное приложение. Качество изображения с телефона хорошие, я доволен», — рассказал житель села Подсосново Николай Иль.

Для работы с новой оптической сетью в местном подразделении Алтайского филиала «Ростелекома» провели обучение специалистов по устранениям повреждений на оптике и владению сварочным аппаратом для сращивания волоконно-оптических линий связи. Повышение квалификации дало первые положительные результаты: уменьшилось количество обрывов на сети и сократилось время их устранения.

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