Жители села в Алтайском крае замерзают из-за поломки на котельной

Проблему решают Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае жители нескольких улиц в селе Староалейское Третьяковского района жалуются на холод в своих квартирах. По их словам, в комнатах температура не поднимется выше отметки +15 градусов, пишет «Змеиногорский вестник».

О холоде в квартирах сообщили жители улиц Шумакова, Шоссейной, Калашникова, Шикунова. Сельчане утверждают, что похожая ситуация и в Староалейской средней школе № 1.

– Неужели мы и вправду заслужили такую жизнь? – задаются вопросом жители села.

Ситуацию прокомментировали в минстрое Алтайского края. В ведомстве сообщили, что из строя вышел дымосос. Его уже заменили на резервный, но мощности недостаточно. Специалисты подбирают дымосос необходимых характеристик.

– В случае необходимости, такое оборудование будет выделено из краевого аварийного запаса, – резюмировали в минстрое региона.

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