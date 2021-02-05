В алтайском селе жители вынуждены добывать воду, растапливая снег Фото: Анастасия Корягина

В селе Косиха Алтайского края из-за промерзания труб было отключено водоснабжение. Решить проблему не могут, и жителям муниципалитета приходится топить снег, чтобы добывать воду.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на неравнодушного барнаульца Алексея Линника, около 100 жителей столкнулись с проблемой дефицита воды. Директор водоканала рассказал, что для решения проблем с водоснабжением не хватает оборудования и специалистов.

По словам местных, пусть в селе и организовали подвоз воды, но водитель приезжает не по графику, а как пожелает.

- К тому же для подвоза дефицитной воды используют бочку для сельскохозяйственных нужд, в которую ранее откачивали жидкие отходы, - отмечает издание.

Другая проблема заключается в том, что на улице не чистят снег, поэтому проехать не может даже трактор.

- Доставленной (воды, прим.ред.) с большим трудом воды людям не хватает даже на сутки, поэтому многим приходится топить снег, получая из него воду. Уже более двух недель около 100 человек не могут нормально приготовить себе еду, помыться, постирать вещи и многое другое, - добавил житель Барнаула.