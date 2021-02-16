Только в двух алтайских больницах еще не прививают от COVID-19

В регионе прививается свыше 28 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Лишь в двух районных больницах Алтайского края пока не приступили к вакцинации от коронавируса – в Шелаболихинской и Староалейской. В целом в регионе уже полностью привиты более 8 тыс. человек, сообщают «Вести Алтай».

Чтобы значительно снизить заболеваемость коронавирусом, в Алтайском крае нужно создать иммунную прослойку и привить от COVID-19 60% взрослого населения региона. Это около 1 миллиона человек. Предполагается, что таких показателей удастся достигнуть к лету.

По последним данным, в регионе прививается свыше 28 тыс. человек, в том числе более 20 тыс. человек получили первую прививку, а более 8 тыс. полностью привиты (получили две прививки).

Напомним, ранее мы сообщали, что очередная партия вакцины «Спутник V» – 15120 комплектов (компонент I + компонент II) пришла в регион на минувших выходных. Новая поставка позволила увеличить число медорганизаций, в которых жители могут поставить прививку против коронавируса. ПОдробнее об этом можно прочитать здесь.

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