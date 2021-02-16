В Барнауле восстанавливают обвалившуюся крышу пятиэтажки

Сейчас возводят деревянные конструкции Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле специалисты начали восстанавливать кровлю пятиэтажки на улице Тимуровская,19, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работники подрядной организации СК «Сибирь» уже завершили демонтаж поврежденных конструкций, на место доставили кирпич и пиломатериалы. Сейчас возводят деревянные конструкции крыши (стропила, слуховые окна, элементы карниза). Работы проводят в ежедневном режиме, из городского бюджета на эти цели выделили около 770 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что крыша пятиэтажки, в которой проживают более 200 человек, обвалилась 6 февраля. Общая площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров.

Известно, что пострадавшему дому уже 60 лет. Его построили в 1961 году. На данный момент в доме проживает 206 человек.

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