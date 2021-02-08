В Барнауле обвалилась крыша в пятиэтажке, где проживает более 200 человек

После инцидента крышу почистили. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле обвалилась крыша пятиэтажки, в которой проживают более 200 человек. ЧП произошло в минувшие выходные, 6 февраля. Из-за разрушения кровли повредилась система отопления. Как сообщили жильцы дома в паблике «Barnaul22», затопило третий, четвертый и пятый этажи.

Общая площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров. В пресс-службе мэрии рассказали, что на место аварии оперативно выехали представители администрации Октябрьского района, комитета жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, управляющей организации ООО «УК ЖЭУ-6 Октябрьского».

Дом построили в 1961 году. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Управляющая компания демонтировала участок обрушенной кровли, чтобы расчистить доступ для ремонта труб. Отопление появилось в доме только на следующий день.

– Дополнительно управляющей организацией, с целью безопасности жителей дома, организованы работы по очистке крыши от снега и наледи, привлечена строительная организация для усиления деформированных элементов крыши, – дополнили в пресс-центре городской администрации.

Известно, что пострадавшему дому уже 60 лет. Его построили в 1961 году. На данный момент в доме проживает 206 человек.

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