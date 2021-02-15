Прокуратуру в Бийске не устроила работа дорожников

По итогам проверки мэру и дорожникам внесли предписания Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Бийска проверила, как в городе убирают снег. По итогам проверки мэру и дорожникам внесли предписания.

Как напоминает «Бийский рабочий», ранее о снежном коллапсе в городе сообщили бийские автоперевозчики. Водители и таксисты даже отказались выходить на маршруты из-за неочищенных дорог и остановок.

- Проверка показала, что состояние обочин, тротуаров, пешеходных дорожек к остановкам не соответствуют требованиям ГОСТам даже после окончания работ по их очистке. Правоохранители выявили снежные валы, которые расположены ближе десяти метров от пешеходных переходов, а также зафиксировали смещение снега на бортовой камень и тротуары при расчистке дорог, - отмечает издание.

Также ведомство пришло к выводу, что администрация города не должным образом контролирует работу дорожников. В связи с этим в адрес главы Бийска и руководителей подрядных организаций внесены представления. Все нарушения должны быть устранены в течение 30 дней.

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