Эксперты рассказали, где должны появиться полосы для транспорта в Барнауле

Когда могут появиться полосы для транспорта в Барнауле – неизвестно Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты питерской компании «Вектор» в ходе исследований выяснили, что выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле нужны на двух центральных проспектах и одной улице. Ранее городские власти выделили 318 тысяч рублей на разработку соответствующего проекта.

Как пишет «Толк», согласно проекту, полосы могут появиться на следующих участках:

- проспект Ленина от улицы Петра Сухова до улицы Матросова (нечетная сторона); от улицы Матросова до улицы Северо-Западной (четная сторона); от улицы Пионеров до улицы Партизанской (нечетная сторона); от улицы Партизанской до улицы Пионеров (четная сторона).

- проспект Строителей от Павловского тракта до улицы Челюскинцев (нечетная сторона); от переулка Ядринцева до улицы Челюскинцев (четная сторона);

- улица Малахова от улицы Гущина до улицы Петра Сухова (нечетная сторона).

Когда могут появиться полосы для транспорта в Барнауле – неизвестно. Как заявили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, проект обсудят с профильными ведомства и решат, нужны ли выделенные полосы в нашем городе.

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