Жительница Барнаула продала собаку родственницы за 500 рублей

Прохожий, купивший питомца, перепродал его за 30 тысяч рублей (фото иллюстрационное) Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Барнаула, которая продала собаку своей родственницы. Хозяйка была не в курсе того, что её питомец ушел в чужие руки.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре прошлого года местная жительница попросила свою родственницу временно поухаживать за принадлежащей ей собакой породы Бишон фризе. Это весьма дорогостоящий питомец.

- Обвиняемая во время прогулки с животным продала его за 500 рублей. В ходе дознания установлен мужчина, который приобрел собаку у обвиняемой, однако, изъять ее у него не представилось возможным в связи с тем, что животное им было перепродано за 30 тысяч рублей, - подчеркнули в прокуратуре.

Теперь предприимчивой женщине придется ответить за свои действия в суде. Ей грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

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