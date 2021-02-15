Жительница Барнаула решила потратить все деньги с украденной карты и попалась

С карты были украдены все средства Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул 36-летняя горожанка сообщила о том, что потеряла банковскую карту в продуктовом магазине. Через некоторое время ей стали приходить СМС-ки о покупках в разных сетях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина обратилась с заявлением в полицию. Выяснилось, что с её карты были украдены все средства – почти 19 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемой.

- Ею оказалась ранее судимая за хранение наркотических средств девушка 1992 года рождения. Задержанная дала признательные показания. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отметили в управлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража, совершенная с банковского счета».

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