Семь лет колонии получила жительница Алтая за убийство гражданского мужа

Она зарезала возлюбленного во время ссоры Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Третьяковского района признали виновной в убийстве гражданского мужа. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, она зарезала возлюбленного во время ссоры.

По данным следкома, в июле прошлого года пара распивала алкоголь в одном из сел. Между гражданскими супругами произошла ссора по незначительному поводу. В итоге бытовой конфликт накалился, и женщина взяла кухонный нож и вонзила его в область живота мужчину. 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

- Женщина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признала полностью. Однако это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - отметили в управлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Рубцовске рецидивисты избили и ограбили в подъезде дедушку

Им удалось забрать две тысячи рублей и телефон (подробнее)