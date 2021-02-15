В Рубцовске рецидивисты избили и ограбили в подъезде дедушку

Задержанные уже признались в преступлении Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске два рецидивиста напали на пожилого мужчину. Добычей преступников стали две тысячи рублей и сотовый телефон.

По предварительным данным ГУ МВД по Алтайскому краю, два жителя Рубцовска 1980 и 1981 годов рождения напали на 70-летнего дедушку в подъезде дома. Примечательно, что это произошло посреди дня. Злоумышленники избили пожилого мужчину и отобрали у него имущество.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности нападавших были установлены, подозреваемые задержаны, похищенное имущество изъято частично (сотовый телефон), - отметили в полиции.

В отношении ранее судимых граждан возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Задержанные уже признались в преступлении.

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