«Наверное, тебе сегодня повезло». В Рубцовске маньяк пригрозил девушке ножом

Девушка не смогла в темноте разглядеть лицо злоумышленника. Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию Рубцовска обратилась местная жительница, которая рассказала, что 10 февраля неизвестный пригрозил ей ножом. Она встретилась со злоумышленником рано утром в районе дома №50 по переулку Гражданскому, сообщает «Местное время».

Как рассказала девушка полицейским, незнакомец продемонстрировал ей предмет, похожий на складной нож. В темноте было плохо видно, поэтому потерпевшая не смогла четко разглядеть, что у него в руках. Также ей не удалось увидеть лицо злоумышленника. Неизвестный не стал близко подходить и не нападал, он лишь сказал: «Наверное, тебе сегодня повезло». После этого испуганная девушка закричала и убежала. Мужчина не стал ее догонять.

Также в родительских чатах в мессенджере Whatsapp стала распространяться информация о том, что некоторые учеников у гимназии №8 якобы преследовал неизвестный мужчина. Эта информация в дальнейшем не подтвердилась.

В случае нападения рубцовчанам сразу рекомендуют обратиться в полицию. Также горожанам советуют соблюдать меры предосторожности: не ходить в одиночку, выбирать более безопасный маршрут, ходить по хорошо освещенным местам, не доставать при незнакомцах дорогие телефоны, деньги и драгоценности.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту обращения. Свидетелей и пострадавших от злоумышленника просят сообщить об этом в полицию по телефонам 102 или 91-025.

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