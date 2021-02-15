Больше двух тысяч барнаульцев приняли участие во всероссийской лыжной гонке

Специально для гонки была обустроена лыжня в ленточном бору Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В воскресенье, 14 февраля, в Барнауле прошла гонка в рамках всероссийской акции «Лыжня России». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в соревнованиях приняли участие больше двух тысяч жителей города.

Специально для гонки была обустроена лыжня в ленточном бору недалеко от базы отдыха «Славное». Покататься пришли люди самых разных возрастов: младшей участнице было весго три года, а самыми старшими спортсменами были 80-летний Леонид Бурый и 91-летний Александр Кондаков.

- Спортсменам предлагалось несколько дистанций в зависимости от возраста и спортивной подготовки: на дистанции 2 и 5 км вышли дети, спортивные семьи, спортсмены с ограниченными возможностями, а самую престижную, десятикилометровую, штурмовали профессиональные лыжники – действующие и ветераны, - отметили в мэрии.

Первым среди мужчин стал Иван Лыжин, а среди женщин – Ксения Сергиевич. Всем лыжникам подарили шапочку с символикой гонки. Также участников угостили тарелкой гречневой каши из военно-полевой кухни и горячим чаем.

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