В Барнауле пройдет всероссийская массовая лыжная гонка

Соревнования пройдут 14 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

14 февраля в Барнауле пройдет 39-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соревнования пройдут на базе отдыха «Славное». Регистрация участников пройдет с 09:00 до 11:45.

Длина дистанции зависит от возраста участников. Лыжников распределят на несколько категорий:

– 12:00 (2 км) - мальчики и девочки 2007−2010 года рождения, семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья,

– 13:00 (5 км) — юноши и девушки 2003−2005 годов рождения;

– 14:00 (10 км) — мужчины и женщины 2002 года рождения и старше.

После соревнований состоится награждение победителей.