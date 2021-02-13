В Барнауле пройдет всероссийская массовая лыжная гонка

Соревнования пройдут 14 февраля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
14 февраля в Барнауле пройдет 39-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Соревнования пройдут на базе отдыха «Славное». Регистрация участников пройдет с 09:00 до 11:45.
Длина дистанции зависит от возраста участников. Лыжников распределят на несколько категорий:
– 12:00 (2 км) - мальчики и девочки 2007−2010 года рождения, семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья,
– 13:00 (5 км) — юноши и девушки 2003−2005 годов рождения;
– 14:00 (10 км) — мужчины и женщины 2002 года рождения и старше.
После соревнований состоится награждение победителей.