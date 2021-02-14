Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 15 февраля 2021 года: поступило более 15 тыс. доз вакцины

Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае в выходные дни 13-14 февраля медучреждения получили очередную партию вакцины от коронавируса.

По данным краевого Минздрава, поступило 15 120 комплектов (в один комплект входят I и II компоненты для двух уколов).

- Это вторая поставка на минувшей неделе. В прошедший понедельник уже была распределена партия в таком же количестве. На этой неделе ожидается новое поступление, - рассказали в министерстве.

Препарат распределяют во все поликлиники региона, учитывая при этом количество записавшихся на вакцинацию человек. Сейчас в целом записалось более 10 тысяч.

Отмечается, что новая поставка позволит увеличить количество медорганизаций, в которых можно сделать прививку, и к тому же задействовать в этом мобильные ФАПы для работы в удаленных селах.

Сейчас на Алтае почти 20 тысяч человек сделали первую прививку, а более 8 тыс. человек получили уже две прививки - то есть привиты полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле работают три мобильных комплекса вакцинации от ковида

Они расположены у торговых центров Galaxy и «Пионер» и на площади Сахарова (подробнее)