На Алтае задержали предполагаемую банду наркоторговцев

По данным полиции, участники группы формировали тайники-закладки Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Рубцовске задержали группу, которую подозревают в сбыте крупных и мелких партий синтетических наркотиков.

По данным полиции, участники группы формировали тайники-закладки. При задержании у них изъяли наркотическое вещество массой более 34 граммов. А во время обысков нашли еще упаковочный материал и весы.

- Следственный отдел возбудил уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, - сообщили в ГУ МВД по краю.

Сейчас подозреваемые дают признательные показания, ведется сбор доказательств.

Кстати

О преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщат по телефонам 02, 102 (с сотового) или лично обращаться в любой отдел ОВД.

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