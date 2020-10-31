До 20 лет колонии грозит 20-летнему парню за наркотики

У парня обнаружили более 250 граммов синтетических наркотиков. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали 20-летнего жителя Калманского района, которого подозревают на покушение на сбыт наркотиков. Теперь ему «светит» внушительный срок.

Полицейские при поддержке спецподразделения «Гром» задержали молодого человека днем 28 октября в лесу, недалеко от одного из садоводств на Южном тракте в Барнауле. Его подловили в тот момент, когда он забрал из тайника пакет с наркотиками. Позже во время обыска в съемной квартире у него обнаружили приготовленные к сбыту свертки с наркотическим веществом, весы, упаковочный материал, банковские карты.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Алтайскому краю, у селянина было изъято более 250 граммов синтетических наркотиков.

Предварительно было установлено, что на протяжении месяца парень приобретал запрещенные вещества через интернет, а после фасовал их на более мелкие партии и делал «закладки».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет. В настоящее время селянин заключен под стражу.