Миллион просмотров за сутки: Гарик Харламов выложил курьезное видео с Франком у себя в Инстаграме

Вячеслав Франк. Скриншот видео.

Популярный российский комик Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram нашумевшее видео с мэром Барнаула Вячеславом Франком, натягивающим себе на глаза маску вместо очков.

– Лучшая речь мэра Барнаула, – подписал Харламов, поставив еще три рыдающих от смеха смайлика.

Менее чем за сутки видео просмотрено почти миллион раз – оно стало одним из самых популярных на страничке у актера.

В комментарий подписчики посоветовали взять Франка в Comedy Club и отметили, что в Барнауле люди весело живут:

– Какие вы счастливые там в Барнауле, – написала девушка.

– Повезло ж вам, весело живем, – поддержала ее слова другая.

Напомним, на днях в сеть попало видео, на котором барнаульский мэр Вячеслав Франк во время одного из совещаний, мило улыбаясь, натянул маску на глаза, чем позабавил многих пользователей Интернет. Позже выяснилось, что этот эпизод произошел с Франком еще в июне этого года. Видео разлетелось по краевым и федеральным СМИ, его «расхватали» на мемы и даже запустили флешмоб с хештегом #ЯМыФранк, где люди натягивали маску на глаза и выкладывали фотографии в таком виде.

Кстати, Вячеслав Франк и сам поиронизировал над своим курьезом. Его комментарий к случившемуся выложили в официальном Telegram-канале администрации города:

– Здравствуйте. Видео с моим участием вызвало интерес. Честно говоря, в июне, когда оно было снято на одном из совещаний, я даже не придал этому особого значения - ну с кем из нас не случались курьёзные моменты. А когда я увидел его пару дней назад, я так же, как и вы, посмеялся над этой ситуацией, – сказал Франк.

После его слов в сообщении шел призыв к барнаульцам соблюдать масочный режим.

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