Жителей Алтая предупреждают о возможном падении частей ракеты

Фото "Роскосмоса"

15 февраля в 11:45 состоится запуск космического корабля с космодрома «Байконур». Падение отделяющихся частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе Республики Алтай, предупреждают в местном Управлении ГОЧС.

- Обо всех фактах падения фрагментов следует сообщать в письменном виде в администрацию сельского поселения, - говорится в сообщении. - В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий следует звонить в управление ГО ЧС.

Также отмечаются резервные даты запуска ракеты: 16 февраля в 11:22 и 17 февраля в 10:59.

Жителей просят ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты

Отделение ступеней ракеты будет происходить в районе трех сел Третьяковского района - Новоалейское, Плоское и Шипуниха (подробнее)