Жителей Алтая предупреждают о возможном падении частей ракеты

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15 февраля в 11:45 состоится запуск космического корабля с космодрома «Байконур». Падение отделяющихся частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе Республики Алтай, предупреждают в местном Управлении ГОЧС.
- Обо всех фактах падения фрагментов следует сообщать в письменном виде в администрацию сельского поселения, - говорится в сообщении. - В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий следует звонить в управление ГО ЧС.
Также отмечаются резервные даты запуска ракеты: 16 февраля в 11:22 и 17 февраля в 10:59.
Жителей просят ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта.
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