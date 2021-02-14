Мораторий на застройку зеленых зон предложили ввести в Барнауле

"Зеленого каркаса как такового нет. Задача - сохранить то, что осталось" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась встреча по вопросу сохранения зеленых зон. В ней приняли участие представители местной власти, регионального минстроя, активисты, общественники и просто неравнодушные горожане.

- В вопросах застройки сейчас доминирует частный интерес, а не государственный или общественный. Это касается скверов и парков, которые мы привыкли считать общественными, - объяснил проблему общественник Юрий Красильников. - Зеленого каркаса как такового нет. Нет единого плана развития города. Задача — сохранить то, что осталось. Мы и власть ищем новый механизм для разговора.

Одним из ключевых на встрече стало предложение о введении моратория на застройку зеленых зон Барнаула. Власти поддержали эту инициативу, сообщает Алтапресс.

Также участники встречи поставили подписи под обращением к губернатору края Виктору Томенко и министру высшего образования и науки Валерию Фалькову о пересмотре застройки пл. Сахарова. Напомним, там собираются возвести корпус Алтайского госуниверситета.