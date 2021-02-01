Проект нового корпуса АлтГУ будет стоить 19 млн рублей

Проект нового корпуса. Фото: АлтГУ

Стало известно, кто займется проектированием нового корпуса АлтГУ. Конкурс выиграла барнаульская компания «Архи Групп», сообщает «Банкфакс» со ссылкой на портал Госзакупок. Организация предложила выполнить работу за 19 млн рублей.

Итоги конкурса среди разработчиков проектно-сметной документации для нового корпуса комиссия вуза подвела 29 января. Всего было подано девять заявок. Участников оценивали по совокупности критериев: квалификация, деловая репутация, качество ранее выполненных заказов и цена контракта. Фирма «Архи Групп» снизила начальную максимальную стоимость с 25 млн до 19 млн рублей и стала победителем. При этом конкуренты предлагали цену ниже, даже 16 млн рублей, однако проиграли по другим показателям.

Заявке «Архи Групп» дали 77,2 баллов, в то время, как конкуренты набрали лишь 52,53 и 50,13 баллов.

Напомним, новый учебно-лабораторный корпус собираются построить по адресу Димитрова, 66. Это сквер на площади Сахарова рядом с корпусом «Д».