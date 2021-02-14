14 февраля в Барнауле и Бийске сохраняются вредные примеси в воздухе

Ранее в Барнауле наблюдалась дымка. Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

14 февраля в Барнауле сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Подобная ситуация и в Бийске.

Как сообщает краевой гидрометцентр, такие условия будут наблюдаться до 12 часов. Общий уровень загрязнения воздуха повышенный.

Напомним, первая степень опасности в связи со смогом была объявлена 12 февраля с 16 часов. В тот день над Барнаулом стоял смог. Однако сейчас дымка не наблюдается.

Отметим, что рассеиванию вредных веществ препятствует безветренная погода. Вредные вещества, вырабатываемые заводами и печами, не рассеиваются и накапливаются в воздухе. В связи с этим появляется вредная дымка.

Сегодня в Барнауле ветер южный, 4-9 метров в секунду, без существенных осадков, на дорогах сильная гололедица.

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